Выставка графики Веры Станишевской открылась в Вологде

08.08.2022 [Культура]

Выставка графики Веры Станишевской из коллекции Дмитрия Фролова открылась в Вологде.

В экспозиции представлены около 70 работ в самых разных техниках печатной графики и не только экслибрисы, но и станковые графические работы. В том числе иллюстрации к трагедиям Александра Пушкина «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Скупой рыцарь», «Пир во время чумы», к повести-сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Все иллюстрации — оригинальные рисунки акварелью.

– Вера Георгиевна работает в техниках офорта, мягкого лака, литографии. Участник выставок экслибриса с 1986 года. Победитель, дипломант, участник национальных и международных выставок экслибриса. Лауреат Всероссийской выставки экслибриса в Вологде в 2015 году. Постоянно живет и работает в Таллине в Эстонии с 1973 года, – рассказывают о художнице сотрудники Вологодской картинной галереи.

Посетить выставку можно до 28 августа в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13. Часы работы для посетителей: среда-воскресенье с 10:00 до 18:00 (кассы работают до 17:30). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (16+).
 

Тэги: выставка, графика, художники, Экслибрис

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