В Вологодском районе автомобиль «Мерседес» съехал в кювет и опрокинулся: водитель погиб

В Вологодском районе один человек погиб и один пострадал при опрокидывании легкового автомобиля «Мерседес», сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Авария произошла на 454 километре трассы А-114 7 августа в 9:00. По предварительной информации, 51-летний водитель не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. Мужчина скончался в больнице. Он не был пристёгнут ремнём безопасности и не имел водительских прав.

Пассажирка авто — 42-летняя женщина — госпитализирована с травмами. Она также не была пристёгнута.