В России ликвидированы 19 теневых площадок по отмыванию денег

08.08.2022 [Экономика]

Служба Росфинмониторинга только за 2021 год ликвидировала 19 нелегальных финансовых площадок, через которые отмывались деньги. Информация об этом опубликована в отчете ведомства.

По данным Росфинмониторинга, только за прошлый год через подобные ландроматы (от англ. laundromat — прачечная), прошло порядка 30 млрд рублей. Для сравнения — в 2020 году таких «отмывочных» выявлено всего 8.

Эксперты уверены, что после введения антироссийских санкций число подобных прачечных может значительно увеличиться. Также появятся новые способы отмывания денег, например, через криптовалюту, а сами отмывания будут маскировать под экспортно-импортные операции, чтобы фиктивные договоры не выглядели подозрительно.

В отчете ведомства указывается, что с помощью ландроматов у «серой экономики» появляется наличность в обход госконтроля.

После ликвидации в России 19 теневых площадок было возбуждено 62 уголовных дела, в рамках которых выявлены порядка 4000 организаций и физических лиц, которые занимались отмыванием денег.  

«Теневые площадки предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты — корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Услуги подобных площадок востребованы при проведении операций по „серому“ импорту с совершением налоговых правонарушений», — также рассказали в ведомстве.

Как пояснили в Банке России, «основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительном секторе, торговле и секторе услуг».

«Деятельность ландроматов — тяжелые для выявления и доказывания дела, которые требуют долгого и кропотливого проведения оперативно-розыскных мероприятий: получение компьютерной информации, прослушивание телефонных переговоров, контроль каналов связи, оперативный эксперимент. Если говорить о пресечении деятельности теневых финансовых площадок, то 19 — это хороший результат, но в России теневых площадок гораздо больше», — заявила «Известиям» адвокат Балтийской коллегии адвокатов Елена Менде.

По ее мнению, сейчас в условиях санкций и построении новых логистических схем бизнес вынужден искать новые инструменты для работы с зарубежными партнерами. Теневые площадки также будут подстраивать свою работу под новые условия, что усложнит работу по их выявлению.

Тэги: отмывание денег, уголовное дело, наличные

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