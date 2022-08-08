Семье погорельцев из Грязовца пришлось добиваться предоставления жилья вне очереди через суд

В Грязовце семье погорельцев, чья квартира сгорела при пожаре 26 апреля 2022 года, пришлось добиваться предоставления жилья вне очереди через суд.

Дом, в котором находилась их квартира, был полностью уничтожен пожаром, всё имущество семьи сгорело. Никакого другого жилья у потерпевших не было. Они обратились в администрацию городского поселения, чтобы им предоставили жильё. Администрация не отказала в помощи, но жильё пришлось бы ждать в общей очереди. Семья сочла это невозможным и обратилась в суд с требованием предоставить жильё во внеочередном порядке.

«В суде представитель ответчика исковые требования семьи посчитал обоснованными и не возражал против их удовлетворения. Грязовецкий районный суд удовлетворил исковые требования истцов», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Ранее NewsVO сообщал, что ночью 26 апреля в Грязовце сгорел деревянный четырёхквартирный дом на улице Лесной: четыре человека спаслись, один погиб.