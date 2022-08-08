В Вологодской области за выходные нашли тела трёх утонувших мужчин

В Вологодской области за минувшие выходные нашли тела трёх утонувших.

6 августа в Череповце 44-летний житель Верховажского района, отдыхая с друзьями на берегу Шексны, решил доплыть до буя, но по пути почувствовал себя плохо и утонул. Сообщение об инциденте поступило около 16:37. Тело искали больше часа и обнаружили в 120 метрах от берега, сообщает официальный сайт города. Отмечается, что никто из друзей не пытался ему помочь.

Тело ещё одного утонувшего нашли в пруду в посёлке Лесково Вологодского района 7 августа. Об обнаружении заявила сожительница 53-летнего погибшего. Она рассказала, что за два дня до этого мужчина выпивал дома, а потом ушёл в неизвестном направлении. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело третьего погибшего, утонувшего при купании 7 августа, нашли в реке Сухона у дома № 74 на улице Набережной в Великом Устюге. 59-летнего мужчины нашли и достали из воды очевидцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Всего с начала года в водоёмах Вологодской области утонули 33 человека.