Жители Вологды в ночь на 8 августа наблюдали на небе северное сияние

08.08.2022 [Общество]

Жители Вологды и Вологодской области наблюдали в ночь на 8 августа на небе северное сияние. Природное явление попало на камеры участников группы «Астроэкскурсии Озерки». Также его засняли жители Белозерска. 

Полярное сияние — явление в ионосфере, выражающееся в люминесценции (свечении) разреженного воздуха на высотах от нескольких десятков (иногда от 60) до нескольких сот (иногда свыше 1000) километров. Полярное сияние наблюдается преимущественно в высоких широтах обоих полушарий, притом и на всех долготах одновременно, но с разной интенсивностью. Максимальная повторяемость в 20-25 º от полюса.

Природа полярного сияния. Поверхность Солнца изменчива. Иногда здесь происходят мощные взрывы, и в сторону Земли с огромной скоростью направляются частички солнечного вещества. Они достигают нашей планеты примерно через 30 часов. Её магнитное поле отклоняет эти частички к полюсам, где они вызывают обширные магнитные бури. Под действием протонов и электронов, проникающих в ионосферу из космоса, начинается свечение разреженных слоев атмосферы. Небо от края до края расцвечивается цветными или белыми узорами: дугами, лентами, коронами, пятнами.

Тэги: северное сияние

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