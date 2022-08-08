Жители Вологодской области в четвертый раз напишут Всероссийский экологический диктант

Жители Вологодской области могут вновь поучаствовать во Всероссийском экологическом диктанте.

Акция состоится с 11 по 27 ноября на портале экодиктант.рус. Регистрация уже открыта.

Экодиктант — это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний. Мероприятие проходит онлайн, а также на офлайн-площадках (их можно посмотреть на сайте проекта). Участники отвечают на вопросы тестового характера. После проверки задания в личный кабинет придет сертификат участника или диплом победителя Всероссийского экологического диктанта I, II или III степени.

Контактное лицо со стороны федерального оргкомитета Экодиктанта: Соколова Наталья Романовна, председатель правления АНО «Равноправие», 8(495)266-65-28, [email protected].