Вологодская область попала на большую туристическую карту России на ВДНХ

08.08.2022 [Культура]

Большая карта России с национальными туристическими маршрутами появилась на ВДНХ в рамках форума «Путешествуй!»

АНО «Национальные приоритеты» и Ростуризм создали большую карту России на ВДНХ, которую можно найти на площади Промышленности. Это уникальный объект стрит-арта: на асфальте нарисована карта России с 3D-рисунками площадью 560 квадратных метров. Любой желающий сможет ее изучить и сфотографировать.

Всего на карте представлено 26 национальных туристических маршрутов, которые уже прошли экспертную оценку Ростуризма. Эти маршруты являются частью проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». 

Чтобы посетители могли познакомиться ближе с туристическими маршрутами, на карте России у каждого города и объекта размещен QR-код, при переходе на который можно узнать полное описание и особенности маршрута на Russia.Travel.

Маршрут по Вологодской области «Жемчужины Русского Севера» (Вологда — Семенково — Кириллов) нашел свое место на карте. Маршрут, разработанный совместно с Департаментом культуры и туризма области и областным Туристско-информационным центром, рассчитан на 2 дня с одной ночевкой и предполагает знакомство с достопримечательностями Вологды и Кириллова, а также посещение Архитектурно-этнографического музея «Семенково» в Вологодском районе и Музея фресок Дионисия в селе Ферапонтово Кирилловского района. Реализует маршрут вологодская туристическая компания «Пилигрим».

Тэги: путешествия

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