В поселке Сазоново Чагодощенского района на улице обнаружен труп неизвестного

7 августа на улице между домами в поселке Сазоново Чагодощенского района местные жители обнаружили тело неизвестного мужчины. Устюженским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту обнаружения на улице тела мужчины.

«Следователи СКР незамедлительно выехали на место происшествия и при осмотре видимых телесных повреждений, а равно следов борьбы не обнаружили. В ходе следственно-розыскных мероприятий была установлена личность умершего. Им оказался уроженец данного поселка, 43 лет, не имевший постоянных места работы и жительства», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводится судебно-медицинская экспертиза по определению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.