В Вологде руководитель конного клуба признана виновной в травмировании ребенка

В Вологде в травмировании ребенка признана виновной 52-летняя руководительница конного клуба. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Следствием и судом установлено, что председатель Вологодской городской общественной организации, оказывающей физкультурно-оздоровительные услуги, ненадлежащим образом организовала занятия по верховой езде на лошадях. Руководитель клуба неосмотрительно возложила обязанности тренера на работника, не имевшего специальных образования и навыков, а также не проконтролировала использование детьми в возрасте до 12 лет защитного жилета. В результате в сентябре 2020 года во время тренировки с лошади упала 9-летняя девочка, получившая тяжкий вред здоровью», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе расследования следователи СКР наложили арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 590 тысяч рублей

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. В пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда подлежит взысканию 550 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.