В Грязовецком районе из-за чумы свиней введен карантин в МО Вохтожское

В Грязовецком районе в муниципальном образовании Вохтожское реализуется комплекс мероприятий по выявлению и предупреждению распространения африканской чумы свиней.

Специалисты ежедневно обходят частный сектор сс целью установления частных домовладений, хозяева которых содержат поголовье свиней. Сотрудниками ветеринарной службы и администрации МО Вохтожское проводятся разъяснительные беседы с жителями по профилактике африканской чумы свиней. Специалисты Управления ветеринарии проведут проверку на предмет наличия заболеваний свиней африканской чумой и профилактическую работу по их безопасному содержанию.



Введен карантинный режим, на въезде в населенный пункт установлен санитарно-карантинный пост с круглосуточным дежурством ветспециалистов и сотрудников полиции.



На период карантина транспорт подлежит обязательной дезинфекции на въезде и выезде из карантинной зоны