Жительница Череповца отсудила у фастфуда компенсацию за сломанный зуб

Жительница Череповца отсудила компенсацию у фастфуда за сломанный зуб. Сообщает районная газета «Голос Череповца».

В ноябре 2021 года череповчанка с друзьями зашли поужинать в кафе «Макдоналдс» в Заягорбском районе. Она заказала себе «Цезарь Ролл», внутри куска филе оказалась кость,

«Не ожидая этого, я сломала о данную кость зуб, осколок кости также поранил десну, началось кровотечение во рту. Я сразу обратилась к менеджеру. Он принес извинения от лица заведения, дал лёд и по моей просьбе принес книгу жалоб и предложений, где я сделала соответствующую запись», -рассказывает пострадавшая.

Когда женщина пришла к стоматологу, выяснилось, что зуб разрушен наполовину, ему требуется лечение и реставрация. Общая стоимость лечения - 5 400 рублей.



Женщина направила претензию в ресторан, посоветовавшись с юристами. Однако, там претензию проигнорировали. Тогда череповчанка обратилась в суд.

«В своем исковом заявлении череповчанка требовала взыскать с ООО „Макдоналдс“ стоимость лечения в размере 5 400 рублей, неустойку за неудовлетворение её требований в добровольном порядке в размере 5 400 рублей, компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, а также взыскать с ответчика штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. К заявлению были приложены постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, чек из ресторана, медицинские справки, копия претензионного письма и квитанция об оплате его отправки, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором. Эти документы подтверждали сам факт происшествия и его обстоятельства, причиненный физический и материальный вред, а также отказ ответчика выплатить компенсацию добровольно», — пишет районная газета.

В мае состоялся суд. Представитель «Макдоналдса» на заседание не явился, но предоставил отзыв на исковое заявление, в котором вину не признал. Обосновал тем, что заведение на проспекте Победы в Череповце не его, а значит, услугу оказывал не «Макдоналдс». Было указано, что с 1 июля 2018 года по договору купли-продажи это здание принадлежит ООО «СРП». Данная организация также была привлечена к участию в деле. От её имени было представлено ходатайство о проведении экспертизы «для установления факта наличия или отсутствия прямой причинной связи между употреблением в пищу продукции общественного питания и получением травмы, а также будущими медицинскими расходами». Они просили поставить экспертам шесть вопросов, в числе которых и возможность лечения этой травмы по программе ОМС.



Одновременно «СРП» утверждало, что «риск попадания каких-либо посторонних предметов в конечную продукцию на этапе производства исключен», что все требования по качеству и безопасности неукоснительно соблюдаются и самой организацией, и её поставщиками, а доказательств наличия недостатков продукции истец якобы не предоставил.

Однако суд заметил, что по специфике рассмотрения такой категории дел по защите прав потребителя в судебном заседании именно на ответчике, как продавце или исполнителе услуги, лежит бремя доказывания обстоятельств того, что истцу был продан товар надлежащего качества. И суд пришел к выводу, что ответчик эту обязанность не исполнил, а просто описал свое «несогласие».

С ООО «СРП» взысканы 5 400 рублей за лечение, 5 400 рублей неустойки (по 3 % в день за каждый день задержки выплаты), 1 000 рублей морального вреда, «который отвечает требованиям разумности и справедливости», штраф 5 900 рублей (50 % от суммы выплат) и государственная пошлина 732 рубля. Решение суда вступило в законную силу.