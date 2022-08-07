«Бабушку на час» могут пригласить семьи жителей Вологодской области, воспитывающие детей

07.08.2022 [Общество]

«Бабушку на час» могут пригласить семьи вологжан, воспитывающие детей

«Серебряные волонтеры» Вологодской области помогают многодетным семьям и одиноким родителям. Технология «Бабушка на час», применяемая комплексными центрами социального обслуживания населения — это возможность для родителей на какое-то время оставить детей и заняться решением текущих вопросов. В это время с детьми побудут добрые и заботливые бабушки.

«Многие молодые семьи нуждаются в помощи и поддержке, родителям бывает не с кем оставить ребенка даже на короткое время, поэтому услуги наших „серебряных волонтеров“ пользуются популярностью у родителей, — рассказал начальник Департамента соцзащиты населения области Александр Ершов. — Отмечу, что такой опыт важен и для самих волонтеров, которые отдают детям свои любовь и заботу и получают возможность реализовать свой потенциал».

Чтобы быть современными в деле воспитания и ухода за малышами, бабушки читают педагогическую литературу, интересуются новинками ухода за детьми из Интернета и щедро делятся друг с другом многолетним опытом воспитания собственных детей и внуков.

Чтобы узнать о проекте «Бабушка на час» подробнее можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. 

Тэги: проекты, волонтеры, многодетные семьи

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