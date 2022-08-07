В Вологде начался прием заявок на городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают»

Стартовал прием заявок на XXII ежегодный городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают». Его участниками могут стать предприятия и организации областной столицы.

«Конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» имеет давнюю историю в нашем городе. Это проект позволяет оценить работу нашего бизнеса и выбрать лучших, в свою очередь предприниматели могут получить обратную связь от своих клиентов и, если необходимо, откорректировать подходы к своей деятельности. Главное в этом проекте то, что ему доверяют вологжане, его любят предприниматели. Поэтому проведение конкурса в этом году, когда бизнес стоит перед лицом новых экономических вызовов, я считаю особенно важным. Это, я считаю, простимулирует наших предпринимателей, поддержит, придаст новые силы. Каждый год конкурсанты отмечают, что благодаря участию в состязании предприниматели ощущают маркетинговую поддержку и увеличение числа клиентов», - отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Конкурс проводится по 27 номинациям. В список организаторы добавили целый ряд новых направлений. Четыре из них касаются производства продуктов питания: «Лучший производитель хлебобулочных изделий», «Лучший производитель молочной продукции», «Лучший производитель мясной продукции», «Лучший производитель кондитерских изделий». Также впервые выберут лучшее смм-агентство, агентство недвижимости, магазин вологодской сувенирной продукции, сеть нестационарных торговых объектов и так далее. Предприниматели могут подать заявки до 25 августа, заполнив электронную форму.

«После сбора заявок пройдет социологический опрос жителей Вологды. Мы приняли решение вернутся к такому формату вместо интернет-голосования, потому что он позволяет наиболее объективно оценить участников конкурса. Наши специалисты будут проводить анкетирование в течение месяца, после чего будут определены победители. Для нас очень важно, чтобы работу бизнеса в самых разных направлениях оценили именно вологжане, а предприниматели получили обратную связь», – прокомментировала директор городского Центра содействия развитию предпринимательства и туризма Елена Уханова.

В номинациях для предприятий по производству продуктов питания выберут по одному победителю. В остальных определят участников, занявших I, II и III места. Победители и призеры получат дипломы и знаки победителей проекта «Мы выбираем, нас выбирают», которые смогут разместить на предприятиях и производимой продукции. Итоги конкурса подведут в конце октября.

Напомним, что ежегодный городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» проводится при поддержке Департамента экономического развития Администрации города Вологды и МБУ «Центр содействия развитию предпринимательства и туризма». В прошлом году за победу боролись более 170 организаций в 22 номинациях. Путем интернет-голосования, в котором приняли участие более 30 тысяч человек, были выбраны победители.

Список номинаций конкурса «Мы выбираем, нас выбирают-2022»:

Лучший производитель хлебобулочных изделий;

Лучший производитель молочной продукции;

Лучший производитель мясной продукции;

Лучший производитель кондитерских изделий;

Лучшая сеть нестационарных торговых объектов по реализации вологодской продукции;

Лучший магазин вологодской сувенирной продукции;

Лучшая кондитерская/пекарня;

Лучшая пиццерия;

Лучший ресторан;

Лучшее кафе;

Лучшая кофейня;

Лучший медицинский центр;

Лучший салон красоты с медицинскими и/или spa-услугами;

Лучший салон-парикмахерская;

Лучший фитнес-клуб;

Лучший центр дополнительного образования детей;

Лучшая языковая школа;

Лучший центр отдыха и развлечений;

Лучший автосервис;

Лучший магазин строительных и отделочных материалов;

Лучшее мебельное производство;

Лучшая организация в сфере бытового обслуживания;

Лучшее мобильное приложение в сфере продаж товаров и услуг на территории города Вологда;

Лучшее агентство недвижимости;

Лучшая производственно-рекламная компания;

Лучшая турфирма;

Лучшее смм-агентство.

Добавим, по вопросам участия в конкурсе можно обращаться в городской Центр содействия развитию предпринимательства и туризма по телефонам: 72-05-76, 72-87-33.