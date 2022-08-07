В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам

07.08.2022 [Общество]

В Череповце охранник магазина сохранил 523 тысячи рублей пенсионерке, намеревающейся перевести деньги мошенникам

В УМВД России по г. Череповцу обратился старший смены охраны одного из торговых центров на проспекте Победы. Мужчина рассказал полицейским, что у одного из банкоматов женщина под диктовку неизвестных пыталась перевести деньги, однако он ее остановил от необдуманного поступка.

«Как выяснили полицейские, пенсионерке 1933 г. р. позвонил неизвестный. Он представился сотрудником правоохранительных органов и под предлогом отмены несанкционированных операций по счету потребовал перевести сбережения на сторонний счет. Пенсионерка поверила уговорам и уже пришла в торговый центр, однако благодаря бдительности и неравнодушию сотрудника службы охраны ТЦ мошенник не смог довести свой преступный замысел до конца. По факту попытки мошенничества возбуждено уголовное дело», — рассказали в УМВД России по Вологодской области.

Тэги: обман пенсионеров, телефонные мошенники

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