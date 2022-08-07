В Череповце охранник магазина остановил пенсионерку, которая собиралась перевести 523 тысячи рублей мошенникам

В Череповце охранник магазина сохранил 523 тысячи рублей пенсионерке, намеревающейся перевести деньги мошенникам

В УМВД России по г. Череповцу обратился старший смены охраны одного из торговых центров на проспекте Победы. Мужчина рассказал полицейским, что у одного из банкоматов женщина под диктовку неизвестных пыталась перевести деньги, однако он ее остановил от необдуманного поступка.