Подрядчик, благоустраивающий Затоновский берег, сократил отставание от графика

Три недели назад отставание от графика по благоустройству Затоновского берега составляло 25 дней, сейчас - уменьшилось до 9 дней. Пространство обновляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Контроль за работами на объекте ведут представители Администрации города, Лаборатории городской среды, депутаты и жители микрорайона.

«Затоновский берег – это пространство, за которое мы голосовали в 2021 году по программе «Комфортная городская среда». Почти 7,5 тысяч жителей отдали свои голоса за эту территорию. Конечно, они беспокоятся о ходе строительства и его сроках. Мы выезжали с прокуратурой на объект и взяли его под контроль. Раньше у подрядчика было отставание на 25 дней, затем процесс ускорился. По контракту работы должны быть выполнены до конца октября, их стоимость составляет порядка 63 млн рублей», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Благоустройство берега выполняет ООО «ГОАРА». На данный момент на объекте демонтировали линии электропередач, устроили фундамент, смонтировали колонны перголы (навеса), закручены все 437 свай, уложен геотекстиль. До конца августа в планах у подрядчика закончить деревянный настил и подготовить основание под тротуар.

«Мы закончили планировку береговой линии, в ближайшее время планируем завезти сюда песок. Определены отметки для установки светильников, вскоре начинаем электромонтажные работы, уже укладываем трубы», - рассказал представитель подрядной организации Артур Асатрян.

За работой подрядчика ведут надзор специалисты Архитектурно-градостроительного центра и Лаборатории городской среды, а также инициативные вологжане.

«На объекте осуществляем регулярный контроль. Сейчас участок приобрел более ровные очертания. Мы увидели, что рабочие закрутили сваи для настила. Есть замена по материалам, но подрядчик обещает, что они будут такого же качества, как планировалось. Здесь мы полностью полагаемся на наших архитекторов, потому что они осуществляют авторский надзор. Я надеюсь, что подрядчик нас не подведет ни по качеству общественного пространства, ни по срокам сдачи», - отметила руководитель Центра по работе с населением Елена Громова.

Напомним, на Затоновском берегу в этом году планируется изменение береговой полосы с устройством площадок для отдыха, прогулочных дорожек и террасы, навеса с качелями для всех возрастов, предусмотрены освещение территории и работа с существующим и новым озеленением. Кроме того, будет установлен интересный входной знак в виде лодки-амфитеатра, который символизирует историю этого места и формирует площадку для проведения мероприятий и отдыха.

Благоустройство Затоновского берега – один из наказов жителей, который был включен в Народную программу партии «Единая Россия».

«Вологжане путем голосования по программе «Комфортная городская среда» выбрали обновление Затоновского берега, поэтому большой интерес к качеству выполняемых работ логичен. Люди практически каждый день задают мне вопросы о ходе работ. Созваниваемся с подрядчиком и узнаем текущее положение дел. Сейчас он наверстывает упущенное, видно, что темпы ускорились», - отметил депутат Вологодской городской Думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Наумов.

В Вологде ведется активная работа по благоустройству общественных пространств. В 2020 году обновлен бульвар на ул. Пирогова, в 2021- м году Рождественский парк, 1-я очередь Осановской рощи, пространства на Каменном мосту, у стадиона «Динамо» и так далее. В следующем году запланированы работы по обновлению парка Ветеранов.