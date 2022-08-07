Вологодское «Динамо» одержало первую победу на профессиональном уровне.
В четвертом туре Второй лиги, группа 2.2 «Динамо-Вологда» в субботу дома принимал столичных одноклубников из «Динамо 2». Уже на пятой минуте вологжане заработали пенальти, Кирилл Корепов был сбит в штрафной соперника, к "точке" подошел Владислав Беляев и вывел вологжан вперед. Перед самым перерывом все тот же Беляев после розыгрыша штрафного мог увеличивать счёт, но гостей спас вратарь.
Зато в начале второго тайма после удара Максима Мешалкина из штрафной площади, прямо по центру, бессилен был даже и кипер москвичей, 2:0. Ну а окончательную точку в матче на 90-й минуте поставил Роман Куражов. 3:0 - «Динамо-Вологда» одерживает первую победу в сезоне на профессиональном уровне.
Вологжане набирают три очка и сейчас занимают 9 место в турнирной таблице. В следующем туре, 10 августа, подопечные Анатолия Кертоакэ отправятся в гости к московскому «Чертаново».
Вологодское «Динамо» одержало первую победу на профессиональном уровне
Вологодское «Динамо» одержало первую победу на профессиональном уровне.
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