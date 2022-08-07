Вологодское «Динамо» одержало первую победу на профессиональном уровне

07.08.2022 [Спорт]

Вологодское «Динамо» одержало первую победу на профессиональном уровне.

В четвертом туре Второй лиги, группа 2.2 «Динамо-Вологда» в субботу дома принимал столичных одноклубников из «Динамо 2». Уже на пятой минуте вологжане заработали пенальти, Кирилл Корепов был сбит в штрафной соперника, к "точке" подошел Владислав Беляев и вывел вологжан вперед. Перед самым перерывом все тот же Беляев после розыгрыша штрафного мог увеличивать счёт, но гостей спас вратарь.

Зато в начале второго тайма после удара Максима Мешалкина из штрафной площади, прямо по центру, бессилен был даже и кипер москвичей, 2:0. Ну а окончательную точку в матче на 90-й минуте поставил Роман Куражов. 3:0 - «Динамо-Вологда» одерживает первую победу в сезоне на профессиональном уровне.

Вологжане набирают три очка и сейчас занимают 9 место в турнирной таблице. В следующем туре, 10 августа, подопечные Анатолия Кертоакэ отправятся в гости к московскому «Чертаново».
 

Тэги: Футбол

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
«Я смотрю — сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика
В Вологде мусоровоз задавил пожилую женщину
В Вологде на перекрёстке улиц Гоголя и Самойло перевернулся грузовик
В Великоустюгском районе усиливают поиски пропавшего трехлетнего мальчика: счет идет на часы
В Вологде насмерть разбился мотоциклист
Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков
Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий
Жители нескольких районов Вологодской области наблюдали на небе необычное явление

Похожие новости

Футболисты вологодского «Динамо-М» не смогли пробиться в финал Кубка МФФ «Золотое кольцо»

Выиграли матч, но проиграли битву

555
0

«Динамо-Вологда» потерпело второе поражение во Второй лиге профессионального футбола

В третьем туре Группы 2.2, Чемпионата России по футболу среди команд Второй лиги, вологодское «Динамо» на выезде встречались с «Химиком» из Дзержинска

828
0

Вологодское «Динамо» с поражения стартовало во второй лиге российского футбола

Следующий матч вологжане проведут 30 июля против «Химика» из Дзержинска

873
0

Молодежная команда вологодского «Динамо» сыграла вничью 2:2 с кировским «Факелом»

Это был вынесенный матч 9 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди любительских команд 3 лиги

928
0

Вологодское «Динамо» арендовало полузащитника у ФК «Родина»

Иван Рапаков – девятый новобранец вологодского футбольного клуба за это лето

939
0

Первый матч футбольного клуба «Динамо» Вологда в статусе профессиональной команды состоится 24 июля

На днях команда презентовала восемь новых игроков и форму

823
0

Вологодский «Динамо» подписал годичный контракт с защитником Ильей Гультяевым

Минувший сезон Александр провел в пермском «Амкаре», где в 17 матчах забил 1 гол

828
0

Футболисты вологодского «Динамо» одержали победу над клубом Первой лиги.

Матч накануне завершился со счетом 1:0

1002
0

«Молодежка» вологодского «Динамо» одержала победу над командой из Иваново

А ФК «Череповец - СШОР Витязь» дома разгромил «СШ №3 им Ярцева»

822
0

Игрок футбольного клуба «Шексна» погиб в автокатастрофе

Федерация футбола Вологодской области выражает соболезнования родным и близким Владислава Решетова

1509
0

Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» одержал победу в Твери

Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «желто-черных»

1129
0

Максим Цветков будет готовиться к новому сезону вместе с футболистами

Биатлонист подписал контракт на тренировочную сессию с «Динамо-Вологда»

1228
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде машина снесла опору электросетей на автобусной остановке
Вологодское «Динамо» одержало первую победу на профессиональном уровне
В Соколе на пешеходном переходе сбили ребенка
В Череповце мужчину насмерть сбила машина, когда он переходил дорогу на запрещающий сигнал
В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам
В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней
Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

2006
0
06.08.2022 [БлогоVO]

Усадьба в деревне Дудинское в 13 км от Вологды — чудом сохранившееся здание второй половины XIX века

278
0
03.08.2022 [Обзор Прессы]

В 10-тысячном городе Тотьма открывают самые необычные краеведческие музеи

538
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика