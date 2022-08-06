В Соколе на пешеходном переходе сбили ребенка

06.08.2022 [Происшествия]

В Соколе в результате ДТП пострадал ребенок-пешеход

В Соколе на улице Советской мужчина 2003 года рождения, управляя автомашиной Лада Приора, допустил наезд на мальчика 2018 года рождения, который в сопровождении родителей переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил ушибы и направлен в медицинское учреждение на дополнительное обследование. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято решение. Сообщают в пресс-службе УМВД по Вологодской области. 

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о необходимости сохранять максимальное внимание при приближении к нерегулируемым пешеходным переходам и обязанности уступать дорогу пешеходам в таких местах.

Тэги: ДТП

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