В Череповце мужчину насмерть сбила машина, когда он переходил дорогу на запрещающий сигнал

06.08.2022 [Происшествия]

В Череповце на улице Сталеваров у дома 34А ночью 5 августа произошло ДТП, в котором погиб пешеход.

«По предварительным данным, мужчина 1966 г. р. переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, в это время на него был совершен наезд автомашиной Митсубиси под управлением мужчины 1995 г. р. От полученных травм пешеход скончался в карете скорой помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. По материалам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

Инспекторы ДПС напоминают пешеходам о необходимости строго соблюдать ПДД. На светофоре необходимо ждать разрешающий сигнал, даже при отсутствии трафика. При переходе проезжей части в любом случае необходимо лично убеждаться в безопасности перехода: сначала посмотреть налево, а потом направо. Прописные истины безопасности  помогут уберечь не только свои здоровье и жизнь, но и других участников дорожного движения.

Тэги: пешеходы, ДТП, погиб пешеход

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