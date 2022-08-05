В Вологде осудили врача, который подделывал медицинские справки призывникам

В Вологде вынесен приговор в отношении врача призывной комиссии за взятки.

Судом установлено, что в период с октября 2018 по октябрь 2021 года 65-летний житель Вологды, являясь врачом-терапевтом военного комиссариата, получил от шести призывников через посредника взятки на общую сумму 575 000 рублей за совершение незаконных действий.

Вологжанин обеспечил оформление призывникам листа медицинского освидетельствования с указанием в нем сведений о наличии у них заболевания, позволяющего установить данным лицам категорию годности «В» — ограниченно годен к военной службе.

«Указанные умышленные действия подсудимого, совершенные из корыстной заинтересованности, связанные с использованием им своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, выразившееся в нарушении установленного ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ порядка призыва на военную службу, способствовании уклонению шести вологжан от призыва на военную службу при отсутствии у них законных оснований для освобождения.», — поясняют в прокуратуре города Вологды.

Приговором Вологодского городского суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Кроме того, приговором суда в доход государства конфискованы изъятые у подсудимого 50 000 рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.