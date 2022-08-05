В Вологодской области выявлен очаг чумы свиней

05.08.2022 [Общество]

В Вологодской области выявлен очаг африканской чумы свиней.

Болезнь обнаружили в личном подсобном хозяйстве, расположенном в хуторе Каргино муниципального образования Вохтожское Грязовецкого района.

В ходе проверки специалисты госветслужбы выяснили, что фермер скрыл падеж одного из животных. В ветслужбу предприниматель обратился лишь после гибели второго поросенка. Как позже показали исследования, — от африканской чумы.

«Сейчас в районе согласно постановлению Губернатора введен карантин до 27 сентября 2022 года. Разворачиваются пропускные посты на границах населенного пункта. Организованы мероприятия по ликвидации очага АЧС и распространению возбудителя. Специалисты Управления ветеринарии начали подсчет животных в хозяйствах, попавших в зону возможного заражения. Напомним, во время карантина в зоне очага АЧС запрещено содержать и разводить свиней, ограничен ввоз и вывоз, а также реализация животных, продукции животноводства и растениеводства, включая корма», — сообщают в Управлении ветеринарии Вологодской области. 

Охота, за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов, не допускается.

Тэги: чума свиней, карантин

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