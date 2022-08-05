В Вологде 11 августа ограничат движение на некоторых улицах

05.08.2022 [Общество]

Праздник в честь Дня строителя пройдет в Вологде в следующий четверг, 11 августа.  В связи с этим будет ограничено движение машин и стоянка транспорта в центре города.

Ограничения будут действовать с 06.00 до 18.00 часов на следующих участках:
- на площади Возрождения;

- по улице Лермонтова на участке от улицы Ленина до улицы Предтеченской;

- по улице М. Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта;

- по Советскому проспекту на участке от улицы Предтеченской до улицы М. Ульяновой.

В честь профессиональной даты в центре Вологды пройдет парад строительных организаций и строительной техники. Также участие в шествии примут представители Вологодского строительного колледжа, стройотрядов, риэлтерских агентств. Кроме того, к шествию присоединятся те, для кого и работают строители: новоселы, которые въехали в новые квартиры, воспитанники новых детских садов, спортсмены, пользующиеся новыми спортивными объектами, представители ТОСов и так далее.

Также состоится флешмоб под песню «Гимн строителей», а затем концерт, посвященный профессиональному празднику. Для вологжан выступят хореографические и вокальные коллективы. Почетными гостями праздника станут работники и ветераны строительных организаций города.

Тэги: ограничение движения, праздники

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