87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук

87-летняя вологжанка обнаружила живую змею в пакете с ягодами, который принесла, купив у одного из дачников. Дачники продавали свой урожай у ТЦ «Элма». Пишет ИА «Вологда Регион».

Пенсионерка рассказала изданию, что купила крыжовник у мужчины рядом с магазином. У него стояли три пластмассовых ведерка с ягодами. Мужчина переспал ягоды в пакет. Когда женщина дома начала мыть ягоды, вывалив их на дуршлаг, оттуда выползла змея. По словам пенсионерки, змея была около десяти сантиметров в длину, серо-коричневого цвета. Женщина быстро отнесла ее в туалет и смыла вместе с ягодами в унитазе.

Сама вологжанка не пострадала, однако очень испугалась. На следующий день пенсионерка решила вернуться на рынок, но человека, который продал ей ягоды со змей больше не видела.

Главное управление МЧС России по Вологодской области предостерегает:

в высокой траве, по болотам, по каменным россыпям, по валежнику рекомендуется ходить в сапогах;

во избежание укуса змеи, внимательно смотрите под ноги, чтобы не наступить на нее;

не садитесь на поваленные деревья, пни и прочие объекты, предварительно не осмотрев их;

увидев змею, лучше обойдите ее, а не пытайтесь убить или прогнать.

Что делать, если вас укусила змея: