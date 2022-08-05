87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук

05.08.2022 [Общество]

87-летняя вологжанка обнаружила живую змею в пакете с ягодами, который принесла, купив у одного из дачников. Дачники продавали свой урожай у ТЦ «Элма». Пишет ИА «Вологда Регион».

Пенсионерка рассказала изданию, что купила крыжовник у мужчины рядом с магазином. У него стояли три пластмассовых ведерка с ягодами. Мужчина переспал ягоды в пакет. Когда женщина дома начала мыть ягоды, вывалив их на дуршлаг, оттуда выползла змея. По словам пенсионерки, змея была около десяти сантиметров в длину, серо-коричневого цвета. Женщина быстро отнесла ее в туалет и смыла вместе с ягодами в унитазе.

Сама вологжанка не пострадала, однако очень испугалась. На следующий день пенсионерка решила вернуться на рынок, но человека, который продал ей ягоды со змей больше не видела.

Главное управление МЧС России по Вологодской области предостерегает:

  • в высокой траве, по болотам, по каменным россыпям, по валежнику рекомендуется ходить в сапогах;
  • во избежание укуса змеи, внимательно смотрите под ноги, чтобы не наступить на нее;
  • не садитесь на поваленные деревья, пни и прочие объекты, предварительно не осмотрев их;
  • увидев змею, лучше обойдите ее, а не пытайтесь убить или прогнать.

Что делать, если вас укусила змея:

  1. постарайтесь не паниковать;
  2. очень важно придать полную неподвижность поражённой конечности, чтобы уменьшить проникновение яда в лимфатическую систему;
  3. можно постараться выдавить яд из ранки, промыть её водой;
  4. категорически нельзя греть, прижигать место укуса, чтобы не усиливать всасывание и распространение яда;
  5. охлаждать место укуса также не рекомендуется;
  6. для уменьшения общей интоксикации нужно понемногу пить через короткие промежутки времени, а также принять тавегил, димедрол, супрастин;
  7. необходимо как можно быстрее добраться до лечебного учреждения для введения противоядия.
Тэги: змеи

ТОП НЕДЕЛИ

Одинокие матери больше не смогут оформить пособие на детей, если не соответствуют имущественному критерию
Трехлетнего мальчика, пропавшего в Великоустюгском районе 1 августа, нашли живым
«Я смотрю — сидит»: Игорь Бурмистров рассказал о том, как обнаружил пропавшего в Морозовице мальчика
В Вологде двое детей и женщина пострадали в ДТП на улице Ананьинской
В Вологде мусоровоз задавил пожилую женщину
В Шекснинском районе пропала женщина и двое детей
Лисицинский карьер может стать курортом
В Вологде дерево упало на проезжавший мимо «Форд Фокус»
В Вологде на перекрёстке улиц Гоголя и Самойло перевернулся грузовик
Глава Судского поселения разместила в открытом доступе свое фото в бейсболке с символикой каннабиса

Похожие новости

Жительница Вологды обнаружила у себя в ванной метровую змею

Предполагается, что змея могла попасть в квартиру через потолочные перекрытия и вентиляцию в ванной

4924
0

В селе Никольском Тотемского района заметили гадюку

В поисках влаги змеи расползлись по селу

2411
0

Гадюка укусила ребёнка в Вологодской области

Сотрудники МЧС предупреждают, что в жару змеи становятся агрессивными

1950
0

В Устюженском районе гадюка укусила 4-летнего ребенка

Мальчик находится в детской больнице Череповца

4109
0

В поселке Лоста ищут хозяина собаки, которую укусила змея

Собака в состоянии средней тяжести. Общество защиты "Велес" уверено, что собака домашняя и просит откликнуться хозяев

2913
0

Череповчанин обнаружил во дворе дома змею

Спасатели поймали ужа и выпустили его в лес

2360
0

В Усть-Кубинском районе 9-летняя девочка попала в реанимацию после укуса гадюки

Школьница вместе с мамой пошла купаться на речку и наступила на змею

6363
0

Жительница Череповца наткнулась в подъезде дома на крупную змею

Это оказался уж

5491
1

Около десятка вологжан пострадали от укусов змей с начала лета

Всем им была оказана помощь, сейчас здоровью потерпевших ничто не угрожает

1879
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

87-летняя жительница Вологды обнаружила змею в пакете с ягодами, которые купила с рук
ФАС будет выдавать предостережения компаниям, которые прогнозируют рост цен, в течение одного дня
Минэкономразвития РФ прогнозирует рост безработицы осенью
29 479 обращений поступило на телефон доверия в первом полугодии от женщин, пострадавших от насилия
В Белозерском районе будут судить жителя Ленобласти, который пытался дать взятку полицейским
Белозерск целые сутки оставался без воды. Выясняли, почему
Жителю Бабаево грозит до шести лет лишения свободы за кражу 600 рублей
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1898
0
04.08.2022 [БлогоVO]

Загадки дома Засецких: белокаменные надгробные плиты

380
0
03.08.2022 [Обзор Прессы]

В 10-тысячном городе Тотьма открывают самые необычные краеведческие музеи

405
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика