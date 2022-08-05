ФАС будет выдавать предостережения компаниям, которые прогнозируют рост цен, в течение одного дня

1 день — столько составит срок выдачи предостережений. В том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен. Сообщает Федеральная антимонопольная служба.

«Нововведение поможет оперативно пресекать риски нарушений, которые связаны с формированием цен на социально значимых рынках. Предостережение — превентивная мера реагирования. Она применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой нарушение Закона о защите конкуренции. Выдается такой акт только в адрес должностных лиц компаний, слова которых могут негативно влиять на рынок. Другие участники рынка могут расценить такое заявление как руководство к действию. А это может привести к росту цен. Даже если на самом деле для этого экономически обоснованных причин нет.», — поясняют в ведомстве.