ФАС будет выдавать предостережения компаниям, которые прогнозируют рост цен, в течение одного дня

05.08.2022 [Общество]

1 день — столько составит срок выдачи предостережений. В том числе за публичные необоснованные прогнозы о росте цен. Сообщает Федеральная антимонопольная служба.

«Нововведение поможет оперативно пресекать риски нарушений, которые связаны с формированием цен на социально значимых рынках. Предостережение — превентивная мера реагирования. Она применяется за публичные заявления, которые могут повлечь за собой нарушение Закона о защите конкуренции. Выдается такой акт только в адрес должностных лиц компаний, слова которых могут негативно влиять на рынок. Другие участники рынка могут расценить такое заявление как руководство к действию. А это может привести к росту цен. Даже если на самом деле для этого экономически обоснованных причин нет.», — поясняют в ведомстве.

Такой приказ ФАС России вступил в силу 2 августа. До этого предельный срок для выдачи предостережений составлял до 10 дней.

Тэги: цены, УФАС

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