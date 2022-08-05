Минэкономразвития РФ прогнозирует рост безработицы осенью

Глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о предполагаемом росте безработицы в России осенью. Сейчас, по его словам, в настоящее время безработица держится на рекордно низком уровне, однако осенью она начнет расти. Об этом Решетников заявил на совещании с губернаторами Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

«В целом текущая ситуация в экономике складывается лучше, чем предполагали. В июне „якорем“ для экономики оставались сельское хозяйство и добывающая промышленность. В обработке ситуация по-прежнему неравномерная. Чуть более уверенно себя чувствуют отрасли, нацеленные на внутренний спрос. При этом мы видим, что отрасли, которые были встроены в мировые экспортно-импортные цепочки, испытывают серьезное давление. Просела оптовая торговля, грузооборот и строительство», — заявил глава Минэкономразвития.

По его словам, в настоящее время безработица остается на рекордно низком уровне. При этом в ряде отраслей люди работают неполный рабочий день.

«Осенью, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема», — также рассказал Решетников.

Министр добавил, что предприятия в настоящее время ищут режимы работы, которые позволят занятость сохранить. К тому же правительством РФ выделены большие средства на поддержку рабочих мест.