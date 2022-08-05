За первое полугодие 2022 года на Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия, поступило 29 479 обращений.
Больше всего звонков поступило от женщин 30-40 лет (50,4 процента), 20-30 лет (28,1 процентов) и 40-50 лет (12,8 процентов).
45% позвонивших женщин заявили о разной степени тяжести телесных повреждениях, полученных в результате насилия со стороны близкого человека.
До звонка на Всероссийский телефон доверия, только 3,1% обращались за помощью в государственные центры и 4,1% в профильные общественные организации.
Важно отметить, что в первом полугодии 2022г. больше женщин стали обращаться за помощью в полицию - 28 %. При этом действиями сотрудников правоохранительных органов при обращении к ним за помощью не удовлетворено абсолютное большинство женщин - 96%.
Каждая вторая женщина сообщила, что она нуждается в безопасном месте.
Всероссийский телефон доверия для женщин работает ежедневно и круглосуточно: 8-800-7000-600
29 479 обращений поступило на телефон доверия в первом полугодии от женщин, пострадавших от насилия
За первое полугодие 2022 года на Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия, поступило 29 479 обращений.
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