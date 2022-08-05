29 479 обращений поступило на телефон доверия в первом полугодии от женщин, пострадавших от насилия

За первое полугодие 2022 года на Всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от насилия, поступило 29 479 обращений.



Больше всего звонков поступило от женщин 30-40 лет (50,4 процента), 20-30 лет (28,1 процентов) и 40-50 лет (12,8 процентов).



45% позвонивших женщин заявили о разной степени тяжести телесных повреждениях, полученных в результате насилия со стороны близкого человека.



До звонка на Всероссийский телефон доверия, только 3,1% обращались за помощью в государственные центры и 4,1% в профильные общественные организации.



Важно отметить, что в первом полугодии 2022г. больше женщин стали обращаться за помощью в полицию - 28 %. При этом действиями сотрудников правоохранительных органов при обращении к ним за помощью не удовлетворено абсолютное большинство женщин - 96%.



Каждая вторая женщина сообщила, что она нуждается в безопасном месте.



Всероссийский телефон доверия для женщин работает ежедневно и круглосуточно: 8-800-7000-600