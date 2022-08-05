Белозерск целые сутки оставался без воды. Выясняли, почему

05.08.2022 [Общество]

Белозерск целые сутки оставался без воды. 3 августа местный Водоканал сообщил об аварии на первой подстанции. Почти сутки специалистам пришлось устранять поломку.

Жители Белозерска сразу вспомнили, что город участвует в программе «Чистая вода». 

Проект называется «Реконструкция водозаборных сооружений и станции первого подъема в Белозерске». 

«В настоящее время на объекте ведутся следующие работы: осуществлена поставка материалов, выполнена сварка трубы 225 диаметра в количестве 600 метров. 27 мая специалисты приступили к выполнению пилотного бурения, методом ГНБ (горизонтально-направленное бурение, которое еще называют «проколом») планируется проложить 260 метров труб, сейчас продолжается прокладка водопроводных сетей от станции первого подъема к очистным сооружениям водопровода», — говорится на сайте районной администрации.

Не смотря на то, что власти сообщали о том, что работы будут закончены только в 2022 году, авария вызвала много вопросов у местных жителей. В частности появились слухи о том, что компания уже получила деньги за свои работы.

В Белозерске, действительно, в 2019 году выполнен капитальный ремонт водопроводных очистных сооружений. Стоимость работ 35,0 млн. рублей. Но к ремонту станции первого подъема, где произошла авария, эти работы не имеют никакого отношения. Так как ремонт подстанции — это совершенно другой проект.

Так, на интерактивной карте «Чистая вода Вологодчины». «Реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г. Белозерск в рамках федерального проекта «Чистая вода» стоит в категории незавершенных.

Стоимость этих работ 45 млн. рублей. В пояснении говорится, что для водоснабжения города используется вода из озера Белое. Решение о реконструкции было принято в связи с тем, что существующие водозаборные сооружения пущены в эксплуатацию еще в 1963 году. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения города будет построена новая насосная станция для подъема воды из озера и подачи ее в город. Это 2 этап мероприятия, направленного на улучшение качества питьевой воды в городе Белозерске.

О том, что работы на станции не завершены NewsVo подтвердил и руководитель администрации района Денис Соловьев.

Он также уточнил, что контракт заключён в 2021 году со сроком реализации два года, до 5 декабря 2022. Стоимость работ по начальной максимальной цене контракта составляла 44 млн.

«Снижения цены на аукционе не было, контракт был заключён с единственным участником. Работы в настоящий момент на объекте ведутся в соответствии с планом. За работами ведётся строительный контроль со стороны федеральных органов. Объект еще не принят, не эксплуатируется и работы не оплачены», — пояснил он.

Так что пока белозеры получают воду, которая поступает в дома при использовании старого оборудования. Новая, станция первого подъёма, еще не введена в эксплуатацию, а авария произошла на старых сетях.

Тэги: Белозерск, вода, чистая вода

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