Жителю Бабаево грозит до шести лет лишения свободы за кражу 600 рублей

61-летнему жителю города Бабаево грозит до шести лет лишения свободы за кражу 600 рублей с найденной на улице карты.

Потерпевший — 43-летний владелец карты — рассказал, что потерял пакет с документами и кошельком во время велопрогулки. Спустя некоторое время ему пришло СМС о списании денег с его счёта.

Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения в магазине, где он потратил указанную сумму. Мужчину задержали.

«Задержанный рассказал, что пакет с вещами нашел на улице, а обнаружив в кошельке банковскую карту, сразу отправился за покупками. В магазине он приобрел алкоголь, расплатившись бесконтактным способом. После этого злоумышленника решил, что хозяин будет искать свои документы, и отнес пакет с чужим имуществом на почту, положив его на почтовый ящик», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи с банковского счёта возбуждено уголовное дело. Обстоятельства деяния устанавливаются.