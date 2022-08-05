18 новых экологичных автобусов прибыли в Вологду

В Вологду поступило 18 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. Новые автобусы пополнят автопарк муниципального автотранспортного предприятия ПАТП № 1.

«Новые экологичные автобусы мы приобрели на средства инфраструктурного кредита. Благодаря поддержке Губернатора области Олега Александровича Кувшинникова Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила нашу заявку на получение новых единиц общественного транспорта. Сейчас машины проходят доукомплектование терминалами для безналичной оплаты. Затем предстоит приемка автобусов: проверка технического состояния, комплектации, документации, далее оформление документов в ГИБДД. После этого автобусы будут готовы выходить на линии», — прокомментировал Мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Машины планируют вывести на маршруты в конце августа — начале сентября этого года. Автобусы изготовлены на волжском заводе «Волгабас», который поставляет транспортные средства в разные города России. Общая пассажировместимость каждой машины — 104 человека. Транспорт оснащен системой видеонаблюдения, информационным табло, светодиодными рейсоуказателями. В кабине водителя добавлена автоматическая система пожаротушения, тахограф. Также в автобусах есть откидной пандус для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и специальная площадка для коляски.

«Волгабас» для нас новая марка, такие автобусы будут впервые эксплуатироваться в ПАТП-1. Новшеством является двигатель китайского производства. Но мы осваивали и камазовские двигатели, и ярославские, поэтому и с китайскими справимся. В целом оборудование аналогичное, специалисты подготовлены, эксплуатировать и ремонтировать газовые автобусы уже научились. Новые машины на замену дизельным автобусам, которые будут сняты с линии», — рассказал генеральный директор ПАТП-1 Евгений Вахрамеев.

Отметим, что поступивший транспорт является экологичным, так как работает на компримированном природном газе — метане. Перевод общественного транспорта на такой вид топлива снижает вредные выбросы в атмосферу в несколько раз. Таким образом, с вводом нового транспорта автопарк ПАТП-1 будет экологичным на 40%.

До конца августа в город прибудут еще два автобуса на газомоторном топливе, закупленные на средства, образовавшиеся в результате экономии при проведении первоначальных торгов. Контракт заключен с ярославской компанией «ЯрКамп». Все машины были закуплены в рамках первого транша федерального инфраструктурного бюджетного кредита. Вторая часть средств в размере 346 млн рублей предполагает закупку общественного транспорта в 2023 году. Добавим, возвращать инфраструктурный бюджетный кредит будет область.

Напомним, что в 2019 году в ПАТП-1 поступили 25 автобусов на газомоторном топливе, решение о их закупке было принято Губернатором области Олегом Кувшинниковым в ходе Градостроительного совета. А в 2021 году в Вологду пришли три новых троллейбуса.