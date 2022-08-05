Трагедии можно избежать: более 500 детей пропадают в Вологодской области в год

05.08.2022 [Общество]

Более 500 детей пропадают в Вологодской области в год. Такую цифру озвучила Ольга Смирнова –уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области.

– К счастью, преимущественное большинство находятся живыми и здоровыми! – добавляет Ольга Смирнова. – Подростки, как правило, уходят из дома в связи с конфликтными отношениями с родителями, малыши пропадают в связи с бесконтрольностью со стороны родителей. Большинство детей находятся в первые сутки. Но бывают случаи, когда розыски продолжаются несколько суток, к поиску привлекаются не только сотрудники правоохранительных органов и подразделений МЧС, но и волонтеры. И не всегда ребенок находится живым.

По словам волонтеров, которые занимаются поиском пропавших детей, существует несколько несложных правил, соблюдение которых помогут в сложной ситуации сохранить ребенку жизнь.

Хорошо заряженный телефон может спасти жизнь

К примеру, недавно произошел случай, когда детей помог вывести из леса своевременно заряженный телефон.

Трое детей девяти и десяти лет заблудились в лесополосе у поселка Федотово 20 июня. К счастью, у одного из мальчиков был хорошо заряженный телефон.

– Они заблудились и не знали, как быть. Но ребята были на связи и благодаря тому, что у них был практически полностью заряженный телефон, их удалось дистанционно вывести при помощи специальной программы «ГИС ЭКСТРЕМУМ». Ребят координировали по карте и выводили на звуки сигнала автомобиля. Буквально через час мальчишки вышли из леса живые и невредимые, – рассказал NewsVo Александр Громов, руководитель Вологодского поисково-спасательного отряда «ЮК-СПАС».

Ребенок должен знать:

  1. Наизусть свой домашний адрес, номера телефонов мамы и папы (бабушки и дедушки), телефоны экстренных служб (101 пожарные, 102 полиция, 103 скорая помощь);
  2. Иметь телефон и оставаться всегда на связи с родителями;
  3. Безопасный маршрут от дома до школы по освещённым и многолюдным улицам;
  4. К кому можно обратиться за помощью (полиция, продавцы, охранники, почтальоны);
  5. Если он задерживается или собирается в гости, он обязан позвонить маме и папе, сказать об этом:
  6. Когда он дошел до школы, спортивной секции, вышел из школы, пришёл домой, должен позвонить родителям;
  7. Никогда не общаться с незнакомцами и не принимать от них помощь или подарки и тем более уходить с ними под любыми предлогами;
  8. Ребёнок должен кричать изо всех сил или показывать знаки, когда попал в беду;
  9. Если взрослому нужна помощь, и он просит помочь, ребёнок может позвать взрослых, а сам позвонить родителям.

Родитель должен делать и знать:

  1. Не оставляйте ни на минуту своих детей без присмотра, даже если они гуляют возле дома
  2. На ребенке должен присутствовать яркий элемент одежды и светоотражающие полосы и брелки;
  3. Не используйте обозначение имени своего ребенка на видных местах одежды или портфеля (ребёнок не будет опасаться того, кто знает его имя!);
  4. Совместно с ребенком обозначить условное место встречи, на случай если он потерялся или не на связи;
  5. В первое время встречайте и провожайте ребёнка в школу до дверей;
  6. Показать место, где ребёнок может получить помощь, если случилась беда;
  7. Положите в карман или портфель записку с вашим номером телефона и ФИО.
  8. Всегда говорите с вашими детьми о правилах безопасности в различных ситуациях;
  9. Чужих детей не бывает, обращайте внимание на поведёте детей в общественном месте, если он кричит, намекает на какие-то знаки, пытается что-то показать, возможно он уже в беде;
  10. Используйте часы и приложения для отслеживания вашего ребёнка. 

– Если ребенок потерялся. В зависимости от ситуации обзвоните друзей и родственников. Вспомните, что он говорил в последнее время. Если вся информация собрана, то обращайтесь в полицию. Если ребенок маленький, то немедленно обращайтесь в полицию. Необходимо подготовить фотографию ребенка, сообщить в чем одет, особые приметы, телефоны друзей, ребенка. Параллельно продолжайте обзвон друзей, знакомых, больниц, – говорит Ольга Смирнова, уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области. – В случае нахождения несовершеннолетнего, спокойно постарайтесь разобраться почему подросток ушел из дома. Задумайтесь, что вы сделали не так. Ведь уход из дома – это «протест», его защитная реакция.

Образовательные занятия на тему безопасности для детей и взрослых проводит в Вологодской области Школа безопасности ЛизаАлерт. На страничке школы в социальной сети вы сможете узнать, какие безвредные советы должны знать дети, чтобы не попасть в беду, как вести себя родителям, если ребенок потерялся. Волонтеры создают и публикуют памятки по безопасности и проводят очные занятия. 

Ниже прилагаем памятки, разработанные ЛизаАлерт:

Тэги: поиск детей, поиск

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