Пензенскую учительницу признали виновной в дискредитации российской армии

04.08.2022 [Общество]

Преподавательницу английского языка ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» Ирину Ген признали виновной в дискредитации российской армии. Поводом для возбуждения против нее уголовного дела стала аудиозапись учеников, которую они сделали во время беседы с учителем.  

Две ученицы восьмого класса спросили у педагога, почему они не смогут поехать на соревнования в Европу. Ирина Ген объяснила это проведением специальной военной операции, а также тем, что Россия ведет себя не цивилизованным образом, из-за чего спортсмены могут участвовать только на соревнованиях в ДНР и ЛНР.

Аудиозапись разговора, который состоялся в марте этого года, школьницы передали в правоохранительные органы, после чего против Ирины Ген было возбуждено уголовное дело по статье за «распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти или вражды».

Суд поддержал позицию обвинения. Как говорится в приговоре Ленинского райсуда Пензенской области, учительница, «испытывая стойкую неприязнь к президенту и верховному главнокомандующему» России, распространила «заведомо ложную информацию о действиях российских военных».

Санкция статьи, по которой обвинялась Ген, предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Суд приговорил ее к пяти годам условного срока и запретил преподавать в течение трех лет.

Сама учительница еще во время следствия свою вину не признала.

Тэги: специальная военная операция, уголовное дело, приговор

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