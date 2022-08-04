В Череповце руководитель организации погасил долг по зарплате после проверки следователями

04.08.2022 [Общество]

В Череповце следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в невыплате зарплаты.

«В период с января по декабрь 2020 года он не выплачивал рабочему ежемесячную заработную плату, а после его увольнения не выплатил положенный расчет, что привело к образованию задолженности в сумме 153 500 рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

При этом мужчина устно и письменно обещал уволенному отдать деньги, но не выполнил обещания и потерпевший обратился в правоохранительные органы. Директор погасил долг перед бывшим работником ещё в ходе доследственной проверки.

Следователям предстоит установить все обстоятельства деяния. Расследование продолжается.

Тэги: долги по зарплате, директор, работники, уголовное дело, следствие

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