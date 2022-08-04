Житель Вологды взял в кредит восемь миллионов рублей и заявил о краже, чтобы не отдавать деньги

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и заведомо ложном доносе.

По версии следствия, в 2019 мужчина взял кредиты в шести банках. При этом он предоставил финансовым организациям ложные сведения о доходах. Получив больше восьми миллионов рублей, мужчина распорядился деньгами по своему усмотрению и решил не отдавать кредиты.

«С целью дальнейшего уклонения от выплаты кредитов и сокрытия мошенничества в июле 2020 года мужчина сообщил в правоохранительные органы несоответствующие действительности сведения о краже из его квартиры денежных средств, чем совершил заведомо ложный донос о совершении преступления», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

За мошенничество в особо крупном размере вологжанину грозит до 10 лет лишения свободы, за ложный донос — до двух лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.