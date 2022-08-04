Управление ветеринарии Вологодской области предупреждает, что кормить голубей с рук опасно

04.08.2022 [Общество]

В управлении ветеринарии Вологодской области рассказали, почему голубей опасно кормить с рук. 

«Голубь. На первый взгляд безобидная птичка, которую так любят подкармливать жители наших городов. Но мало кто знает, что голубь может нанести вред здоровью человека и домашней птице. Эти птицы могут быть переносчиками около 90 возбудителей разных заболеваний, из которых 10 — это так называемые зоонозы, инфекции, передающиеся от животных и птиц к человеку (орнитоз, сальмонеллез, токсоплазмоз, туляремия, псевдотуберкулез). От кормления голубей на улице и от нахождения с ними рядом заразиться можно, но только, если у человека очень ослабленный иммунитет. Обладатель крепкого иммунитета может заболеть, если будет контактировать с птицей напрямую», — поясняют в управлении. 

Там советуют всегда мыть руки, воздержаться от контактов с птицами и если все же хочется накормить голубей, рекомендуют делать это подальше от жилого дома, например, развешивать кормушки в парках или скверах. Также специалисты напоминают, что хлебом птиц кормить нельзя, данный вид продукта сложно усваивается у пернатых.

Тэги: птицы

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