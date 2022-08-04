Житель Вологды пойдет под суд за дачу взятки сотруднику иммиграционного контроля

Прокурором области утверждено обвинительное заключение в отношении жителя областной столицы и его посредника по факту дачи взятки сотруднику службы иммиграционного контроля.

«По версии следствия, в декабре 2021 года обвиняемый обратился к своему знакомому — бывшему сотруднику правоохранительных органов с просьбой за денежное вознаграждение оказать содействие в закрытии въезда на территорию Российской Федерации гражданину одного из государств — участника СНГ.В свою очередь в марте 2022 года указанный гражданин, выступая посредником и используя свои личные связи и ранее достигнутые договоренности, передал сотруднику управления по вопросам миграции УМВД России по Вологодской области взятку в размере 50 тыс. рублей за решение указанного вопроса», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Однако, сотрудник полиции сообщил о том, что его склоняют к взятке в компетентные органы. И фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ.

В обеспечение исполнения приговора суда следствием наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 5,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.