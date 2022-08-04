Чаще всего в Вологодской области подделывают пятитысячные купюры

В первом полугодии 2022 года в банковской системе Вологодской области выявлено 46 поддельных денежных знаков Банка России.

«Из выявленных поддельных банкнот 29 имитировали купюру 5000 рублей. Было обнаружено также 10 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей и 5 — номиналом 2000 рублей и две поддельные монеты номиналом 10 рублей. Также в регионе выявлена одна поддельная банкнота номиналом 50 долларов США», — сообщают в ЦБ России.

Жители области могут узнать о защитных признаках банкнот на сайте Банка России, а также в бесплатном приложении «Банкноты Банка России».

с основами использования наличных денег могут и дети. Банк России разработал игру для ребят от 7 лет о признаках подлинности банкнот «Космический детектив: тайна семи банкнот». Она может использоваться в школе на занятиях по финансовой грамотности. Играть можно и дома — в режиме онлайн на сайте «Финансовая культура» или скачав игру на компьютер.