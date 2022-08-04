Следственный комитет озвучил версии пожара на складе Ozon под Москвой

04.08.2022 [Происшествия]

Главное управление Следственного комитета озвучило основные версии пожара на складе Ozon под Москвой, который произошел накануне днем. Как заявили в ведомстве, в качестве основных версий рассматривают «короткое замыкание, нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ, а также неосторожное обращение с иными источниками тепла со стороны работников», — говорится в пресс-релизе ведомства. Ранее озвучивалась версия, что причиной происшествия мог быть поджог.

«В ходе осмотров изъяты серверы, системные блоки, документация, связанная с противопожарной безопасностью, проектная документация на здания и другие документы. Прошли более 30 допросов. Назначены пожарно-техническая, оценочная и компьютерно-техническая экспертизы», — рассказали в подмосковном главке СК.

Пожар на складе был потушен только сегодня, около 6 часов утра. Таким образом, с огнем пожарные боролись в общей сложности почти 17 часов. Общая площадь пожара составила порядка 55 000 квадратных метров.

По данным МЧС, в результате ЧП пострадали 11 человек, двое были доставлены в больницу, судьба еще двоих человек до сих пор не известна.

 

Тэги: пожар, склады, следственный комитет

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