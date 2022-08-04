Новый мост в Череповце откроют для движения на следующий день после торжественных мероприятий

04.08.2022 [Общество]

10 августа в Череповце начнутся торжественные мероприятия, посвященные открытию нового Архангельского моста. Они пройдут в створе мостового сооружения со стороны улицы Архангельской. Мероприятие называется «Звезды, соединяющие берега». В 15:30 начнется выступление творческих коллективов Вологодской области, в 17:00 начнут выступление приглашенные звезды. Среди них Дмитрий Харатьян, группа Чайф, Niletto и Дискотека Авария. Планируется, что их выступление продлится до 21:40.

После этого будет шоу дронов, а затем фейерверк. Около 22 часов будет торжественно включена подсветка мостового сооружения. 

На этом программа будет завершаться. В 23:00 у моста должна воцариться тишина до утра.

Сцена будет установлена на улице Архангельской и смотреть на проспект Победы. Она практически полностью перекроет всю улицу Архангельскую. Поэтому движение по мосту откроют только 11 августа.

В этот день в 9:30 пройдет церемония освещения нового моста, в 10:00 стартует автопробег. Машины собираются на Южном шоссе, заезжать они будут через отворотку на Городище и проедут 15 км по новому транспортному кольцу Череповца. Машины, принимающие участие в автопробеге, могут иметь только белый, синий или красный цвет. В 11:00 машину прибудут к мосту, где состоится церемония открытия. По мосту запустят новый маршрут № 9, который соединит два микрорайона. Поездка на данном автобусе будет бесплатна по всему маршруту весь день 11 августа. Пешеходное движение будет открыто тоже в 11 часов. 

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