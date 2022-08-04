В России появятся магазины для избранных по типу тех, что были в СССР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании магазинов беспошлинной торговли для иностранных дипломатов и членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Магазины откроются в Москве и Петербурге.

Беспошлинная торговля будет осуществляться для дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций или их представительств, а также для членов их семей. Владеть магазинами будет российское юрлицо, соучредителем станет Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при российском МИДе.

В магазине можно будет найти товары, «помещенные под таможенную процедуру беспошлинной торговли». Покупать их можно будет за рубли, доллары и евро. Отовариваться в магазинах смогут только представители дипломатического корпуса и члены их семей. После покупки им будет выдаваться чек с надписью Duty Free. В нем могут указываться и сведения о покупателе. Перечень покупок ежемесячно будет передаваться в МИД.

Новые магазины уже сравнили с советской «Березкой». Там продавались товары за валюту или ее заменители — чеки и сертификаты Внешпосылторга. Торговали в них импортной бытовой электроникой, одеждой, ювелирными украшениями, продуктами и т. д. Покупателями были иностранцы и советские дипломаты, специалисты, работавшие за рубежом, а также члены их семей.