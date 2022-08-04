В Вологде мужчина в драке откусил оппоненту часть уха

В Вологде суд вынес приговор 49-летнему уроженцу Таджикистана, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в один из дней в августе 2021 года подсудимый учинил ссору с потерпевшим. Инцидент произошёл в квартире дома на улице Мира. В ходе конфликта мужчина повалил пострадавшего на пол и откусил ему часть уха.

«Приговором Вологодского городского суда, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

С осуждённого также взыскали 250 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.