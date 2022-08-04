Федор Конюхов отправился на Северный полюс на мотопараплане

Федор Конюхов сейчас предпринимает первую в истории попытку достичь Северного полюса на мотопараплане. 2 августа команда Конюхова отправилась из Мурманска в сторону Земли Франца-Иосифа на атомоходе.

– Рекордсмены мира Федор Конюхова и Игорь Потапкин планируют сперва достигнуть самой северной точки архипелага Земля Франца-Иосифа (о-в Рудольфа) на ледоколе, где экипаж высадится на лед и продолжит движение к точке географического Северного полюса на паралете. Расстояние по прямой от точки предполагаемого старта до 90° северной широты составляет порядка 900 км. Полет пройдет на высоте до 1 км со скоростью до 60 км/ч, – сообщает официальный сайт Конюхова.

Паралет — это моторный летательный аппарат с крылом парашютной конструкции, оснащенный колесной либо лыжной тележкой, на которой располагается пилот.

Сообщается, что паралет Конюхова и Потапкина оснащен топливными баками увеличенного объема, современным навигационным оборудованием и средствами связи.

Планируется, что экипаж будет постоянно поддерживать связь со штабом экспедиции, который расположится на борту атомохода.

17 июня Конюхов и Потапкин установили мировой рекорд дальности беспосадочного перелета на мотопараплане по маршруту Рязанская область – Чеченская Республика на расстояние 1040 километров. Путешествие длилось 13 часов 17 минут.

Новый маршрут проходит в высоких широтах Арктики, где полет на подобном сверхлегком воздушном судне осуществится впервые в истории.

При этом, Федор Конюхов отправляется в путешествие к Северному полюсу уже восьмой раз.

