Жители Вологды оживили усадьбу Фоминское в своих картинах

Жители Вологды смогли оживить усадьбу Фоминское в картинах.

Это стало возможным благодаря инициативе активистов ТОС «Молочное», которые придумали проект «Усадьба, ожившая в картинах».

«В числе его мероприятий — мастер-классы и пленэр на территории бывшей усадьбы Засецкого, где от былой роскоши не осталось никакого следа. Но воссоздать ее — вот задача вдохновленных участников! Многие первый раз держали кисти в руках, но это их не пугало, ведь процесс курировали настоящие художники Леонид Юдников и Станислав Чешков», — сообщает Центр по работе с население города Вологды