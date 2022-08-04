Жители Вологды оживили усадьбу Фоминское в своих картинах

04.08.2022 [Культура]

Жители Вологды смогли оживить усадьбу Фоминское в картинах.

Это стало возможным благодаря инициативе активистов ТОС «Молочное», которые придумали проект «Усадьба, ожившая в картинах».

«В числе его мероприятий — мастер-классы и пленэр на территории бывшей усадьбы Засецкого, где от былой роскоши не осталось никакого следа. Но воссоздать ее — вот задача вдохновленных участников! Многие первый раз держали кисти в руках, но это их не пугало, ведь процесс курировали настоящие художники Леонид Юдников и Станислав Чешков», — сообщает Центр по работе с население города Вологды

Напомним, что проект «Усадьба, ожившая в картинах» ТОСа «Молочное» стал одним из победителей Конкурса социальных проектов ТОС, организованного Центром по работе с населением.

Тэги: картины, усадьбы

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