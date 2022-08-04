В Вологодской области Россельхознадзором выявлено фантомное предприятие

В Вологодской области Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа данных системы «Меркурий» выявлено фантомное предприятие

Управление проанализировало деятельность ООО «Неон» во ФГИС «Меркурий» и установило, что в июле с площадки, расположенной в Вологде, была отправлена партия подконтрольной продукции. 10 тонн сливочного масла «Традиционное» было направлено индивидуальному предпринимателю Быкову И.С. в адрес площадки ФГУП «Комплекс», расположенной в Московской области. Территориальным управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям данная площадка была отмечена как фантомная.

Ветеринарный сопроводительный документ на партию сливочного масла был оформлен уполномоченным лицом ООО «Неон» и погашен уполномоченным лицом ИП Быков И.С.. Перевозка товара осуществлялась автомобильным транспортом. Указанный подконтрольный товар был произведен ООО «Корноуховский молочный завод» в Республике Татарстан.

«В ходе анализа данных инспекторы обнаружили, что входящий ВСД в адрес ООО „Неон“ на данную партию продукции оформлен на бумажном носителе, а в системе „Меркурий“ информация о ВСД на указанную партию товара отсутствует. В связи с чем, Управлением Россельхознадзора был направлен запрос в адрес ООО „Неон“ о предоставлении документов на подконтрольную продукцию. Ответа на запрос не поступило», — поясняют в управлении.

Дальнейший анализ данных показал, что договор аренды нежилого помещения с ООО «Неон» у ООО «Вологодский мясодел», предприятия-арендодателя площадки, с которой отправлен подконтрольный товар, не заключался. Подписи и печать в предоставленном договоре оказались поддельными. Таким образом, для регистрации во ФГИС «Меркурий» ООО «Неон» предоставило поддельный договор аренды.

Являющийся обязательным договор на обслуживание с Вологодской городской станцией по борьбе с болезнями животных ООО «Неон» не заключен.

Инспекторами ведомства был сделан вывод о том, что компания «Неон» выпускала в обращение потенциально некачественную и небезопасную продукцию.

По данному факту Управлением Россельхознадзора площадка незамедлительно помечена фантомной и исключена из реестра ФГИС «Цербер». Кроме того, материалы направлены в адрес УМВД России по Вологодской области и УФНС России по Вологодской области.