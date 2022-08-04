В Тарноге выберут лучшего пчеловода области и самый вкусный мед

04.08.2022 [Общество]

XVI областной конкурс пчеловодов проведут в Тарногском Городке с 19 по 20 августа. На мероприятие приглашают всех специалистов сферы, которые живут и работают на территории региона.

Организаторы подготовили для участников теоретические и практические задания. Им предстоит пройти тестирование по вопросам пчеловодства, а затем продемонстрировать свои профессиональные навыки. Во время практического этапа специалистам нужно будет оснастить рамки проволокой и вощиной, раскурить дымарь, определить названия и назначение различного инвентаря и оборудования.

Также от пчеловодов ждут презентацию - рассказ об истории своей пасеки, конструкции ульев, количестве содержащихся на ней пчелосемей, их породном составе и получаемых продуктах.

У делегатов будет возможность поделиться опытом использования перспективных методов развития пчеловодства и представить приспособления, облегчающие труд пчеловода.

«Проводя конкурс, мы хотим поддержать пчеловодов Вологодской области. Все мероприятия направлены на сохранение и возрождение лучших традиций пчеловодства, повышение культуры этой деятельности. Участники смогут обменяться опытом, изучить передовые методы и приёмы, а также привлечь внимание к важной роли пчёл в жизни людей», – рассказал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.

В рамках конкурса в Тарноге проведут выставку–ярмарку продукции пчеловодства с личных пасек участников. По итогам народной дегустации победителю вручат приз «Самый вкусный мёд - 2022». Заявки на конкурс до 5 августа принимает Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса.

Тэги: мед, пчеловоды

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