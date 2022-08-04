Футболисты вологодского «Динамо-М.» не смогли пробиться в финал Кубка МФФ «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги.
В среду, в ответном полуфинале «динамовская» молодежка принимала СК «Тверь». Вологжане одержали победу с минимальным счётом 1:0, единственный гол в матче забил Семён Финашин. Но для прохождения в финал этого оказалось не достаточно. Напомним что в первом матче, который прошел неделю назад, молодежная команда вологодского «Динамо» уступила своим соперникам со счётом 0:2.
Соперник СК «Тверь» по финалу определиться в другом полуфинале в котором сойдутся «Крайтекс» из Иваново и ФК «Череповец — СШОР Витязь». А футболисты «Динамо М.» продолжат сезон в Первенстве 3 лиги.
Футболисты вологодского «Динамо-М» не смогли пробиться в финал Кубка МФФ «Золотое кольцо»
Футболисты вологодского «Динамо-М.» не смогли пробиться в финал Кубка МФФ «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги.
Похожие новости
«Динамо-Вологда» потерпело второе поражение во Второй лиге профессионального футбола
В третьем туре Группы 2.2, Чемпионата России по футболу среди команд Второй лиги, вологодское «Динамо» на выезде встречались с «Химиком» из Дзержинска
Вологодское «Динамо» с поражения стартовало во второй лиге российского футбола
Следующий матч вологжане проведут 30 июля против «Химика» из Дзержинска
Молодежная команда вологодского «Динамо» сыграла вничью 2:2 с кировским «Факелом»
Это был вынесенный матч 9 тура Первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо», среди любительских команд 3 лиги
Вологодское «Динамо» арендовало полузащитника у ФК «Родина»
Иван Рапаков – девятый новобранец вологодского футбольного клуба за это лето
Первый матч футбольного клуба «Динамо» Вологда в статусе профессиональной команды состоится 24 июля
На днях команда презентовала восемь новых игроков и форму
Вологодский «Динамо» подписал годичный контракт с защитником Ильей Гультяевым
Минувший сезон Александр провел в пермском «Амкаре», где в 17 матчах забил 1 гол
Футболисты вологодского «Динамо» одержали победу над клубом Первой лиги.
Матч накануне завершился со счетом 1:0
«Молодежка» вологодского «Динамо» одержала победу над командой из Иваново
А ФК «Череповец - СШОР Витязь» дома разгромил «СШ №3 им Ярцева»
Игрок футбольного клуба «Шексна» погиб в автокатастрофе
Федерация футбола Вологодской области выражает соболезнования родным и близким Владислава Решетова
Футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» одержал победу в Твери
Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «желто-черных»
Максим Цветков будет готовиться к новому сезону вместе с футболистами
Биатлонист подписал контракт на тренировочную сессию с «Динамо-Вологда»
В Вологде сыграны первые матчи юношеской футбольной лиги
В 5-м туре «ЮФЛ — Северо-Запада» «СШОР Вологда» принимал СК «Череповец