Футболисты вологодского «Динамо-М.» не смогли пробиться в финал Кубка МФФ «Золотое кольцо» среди любительских команд 3 лиги.



В среду, в ответном полуфинале «динамовская» молодежка принимала СК «Тверь». Вологжане одержали победу с минимальным счётом 1:0, единственный гол в матче забил Семён Финашин. Но для прохождения в финал этого оказалось не достаточно. Напомним что в первом матче, который прошел неделю назад, молодежная команда вологодского «Динамо» уступила своим соперникам со счётом 0:2.



Соперник СК «Тверь» по финалу определиться в другом полуфинале в котором сойдутся «Крайтекс» из Иваново и ФК «Череповец — СШОР Витязь». А футболисты «Динамо М.» продолжат сезон в Первенстве 3 лиги.