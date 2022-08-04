Бизнес поставит учреждениям образования Вологды материалы для производства светоотражателей

Такие договорённости были достигнуты в ходе рабочего визита мэра областной столицы Сергея Воропанова на предприятие «Дор.Знак-Вологда». Мэр обсудил с руководством компании работу предприятия в существующих экономических условиях и перспективы развития бизнеса.

Компания занимается производством дорожных знаков, знаков охраны труда, рекламных знаков и так далее. В год предприятие выпускает почти 40 тысяч изделий. Продукция поставляется по всей России, размещается преимущественно на федеральных трассах.Производство почти полностью автоматизировано. Металл для изготовления продукции предприятие закупает у местных производителей, а пленки и красители приобретает за рубежом.

«На новую базу мы переехали два года назад. Стараемся развиваться, закупать новое оборудование, нанимать новых сотрудников В связи с экономическими сложностями были проблемы с материалами, так как пленки и красители мы закупали в основном в Германии и Америке. Сейчас плавно переходим на Китай. Мы сумели переориентироваться довольно быстро, помощь оказали наши поставщики. На объеме и качестве продукции это никак не сказалось», — отметил заместитель директора ООО «Дор.Знак-Вологда„Вадим Артамонов.

В ходе работы на предприятии остается достаточно большое количество обрезков светоотражающей пленки. Руководство предложило передавать ее городским учреждениям для изготовления световозвращателей.

«Мы уже помогаем школьным классам со стендами о дорожной безопасности. Работаем с ГИБДД: совместно проводили конкурсы, разрабатывали плакаты, делали детские знаки. Можем наладить связь и с городскими учреждениями, чтобы отдавать им остатки светоотражающей пленки для изготовления световозвращателей», — рассказал директор предприятия Геннадий Артамонов.

Мэр Вологды Сергей Воропанов пригласил представителей предприятия на ближайшее заседание проектного комитета «Вологда — снижение аварийности на улично-дорожной сети».

«Я очень рад, что на территории нашего города работают предприятия, которые являются поставщиками продукции практически для всей дорожной сети нашей страны. Это важно и с экономической точки зрения, и с точки зрения безопасности на дорогах. С руководством предприятия обсудили возможные совместные проекты в этом направлении. Например, использование светоотражающей пленки для изготовления светоотражающих элементов для детей. Предприятию не нужно будет утилизировать эти отходы, а мы из остатков этой пленки сделаем светоотражатели. Школьники сами могут их сделать на уроках труда», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, в прошлом году учащимся школ Вологды выдали более 20 тысяч светоотражающих элементов. На эти цели были направлены средства бюджета области.

Добавим, в рамках проекта «Вологда — снижение аварийности на улично-дорожной сети» в областной столице проводится реконструкция светофорных объектов, меняются схемы движения транспорта, устанавливаются дополнительные искусственные неровности и так далее.