Депутату Госдумы вынесен приговор за самую большую взятку в истории России

03.08.2022 [Общество]

Депутат Госдумы Вадим Белоусов признан виновным в получении взятки в размере 3,2 млрд рублей. Сам он свою вину не признал, а на оглашение приговора не явился.

Вадим Белоусов был задержан в 2019 году. Как посчитало следствие, за 4 года — с 2010 до 2014 годы сам Белоусов, а также еще теща, главный бухгалтер ОАО «Первый хлебокомбинат» из Челябинска Марина Бутакова совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а также московскими и челябинскими чиновниками получали откаты от предпринимателей, работающих в сфере дорожного строительства.

По материалам следствия, депутат получал деньги от бизнесменов Константина Овчинникова и Алексея Башаева. Размер откатов составлял 20% от суммы контрактов. За это Белоусов обещал предпринимателям «выгодные госконтракты и полное избавление от конкурентов».

Следствие выяснило, что в Челябинске наличные получала теще депутата Марина Бутакова, а в Москве бизнесмены складывали деньги в банковские ячейки, откуда их забирала жена Белоусова. Ежемесячно Белоусову перечисляли порядка 10 млн рублей, а всего за 4 года сумма составила 3,2 млрд рублей.

После завершения расследования на скамье подсудимых оказались только Белоусов вместе с 80-летней тещей Мариной Бутаковой. Бывший челябинский губернатор Михаил Юревич уехал из страны и был объявлен в Международный розыск.

В результате Фемида признала Белоусова виновным в «получении взятки организованной группой в особо крупном размере» и приговорила его к 10 годам колонии строгого режима. Также он оштрафован на 500 млн рублей.

Его теще суд дал пять лет условного лишения свободы также со штрафом 500 млн руб. Как пояснили в суде, такой приговор вынесен с учетом возраста, психического состояния и наличия у Бутаковой хронических заболеваний.

Как пишет Лента.ру, полученная Белоусовым взятка считается самой крупной в российской истории.

Тэги: взятка, приговор, госдума

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