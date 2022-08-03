Житель Кадуйского района получил лес для строительства дома, но построил его из пеноблоков

03.08.2022 [Общество]

В Вологодской области суд рассмотрел иск регионального департамента лесного комплекса к жителю Кадуйского района Г., который получил лес для строительства дома, но построил его из других материалов.

В обосновании иска было указано, что с мужчиной был заключён договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Проверка использования древесины, проведённая ведомством, показала, что Г. построил дом из пеноблоков.

«От полученной же древесины на постройку дома использовалась лишь часть объемом 20,97 кбм. — на декоративные балки, короба, опалубку для фундамента и крышу», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Департамент обратился в суд и попросил взыскать с мужчины неустойку по договору купли-продажи лесных насаждений. Суд встал на сторону ведомства и взыскал с ответчика 20 тысяч рублей.

По действующим нормативам, одиноко проживающие жители Вологодской области могут получить до 100 кубометров леса для строительства дома, а семьям на те же цели выделяют до 200 кубометров древесины.

Тэги: Строительство, древесина, департамент лесного хозяйства, иск, суд, неустойка

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