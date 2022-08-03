Выставка «Мурлыканье деревянного зодчества» открылась в музее «Семенково»

03.08.2022 [Культура]

Выставка #Мурлыканьедеревянногозодчества открылась под открытым небом в музее «Семенково». Здесь представлены работы вологодского дизайнера Валерия Малиновского. На картинах изображены объекты музеев «Семенково», «Кижи», «Малые Карелы» и коты.

– У Валерия особое отношение к деревянной архитектуре, ведь ему приходилось начинать свой профессиональный путь как плотник-реставратор и даже довелось работать в нашем музее на заре его становления. Потом он постигал тонкости ремесла на архитектурном факультете Вологодского политехнического института. Поэтому неслучайно в его работах мы узнаем уникальные памятники деревянного зодчества Русского Севера. Но всегда особое место в жизни автора занимали коты и кошки, – рассказывают сотрудники музея.

Именно Валерий придумал в 2012 году символ музея «Семенково» – кота Семена. 

– В работах Валерия Малиновского котики проявляют свою непосредственность, любопытство, дружелюбность, очень наблюдательны и любят музеи, в которых живут, – говорится в анонсе мероприятия.

Тэги: выставка, картины, художники, Музей Семенково, Кижи, деревянная архитектура

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