Выставка «Мурлыканье деревянного зодчества» открылась в музее «Семенково»

Выставка #Мурлыканьедеревянногозодчества открылась под открытым небом в музее «Семенково». Здесь представлены работы вологодского дизайнера Валерия Малиновского. На картинах изображены объекты музеев «Семенково», «Кижи», «Малые Карелы» и коты.

– У Валерия особое отношение к деревянной архитектуре, ведь ему приходилось начинать свой профессиональный путь как плотник-реставратор и даже довелось работать в нашем музее на заре его становления. Потом он постигал тонкости ремесла на архитектурном факультете Вологодского политехнического института. Поэтому неслучайно в его работах мы узнаем уникальные памятники деревянного зодчества Русского Севера. Но всегда особое место в жизни автора занимали коты и кошки, – рассказывают сотрудники музея.

Именно Валерий придумал в 2012 году символ музея «Семенково» – кота Семена.