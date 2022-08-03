Врачи подтвердили синдром Гийена – Барре у Анатолия Чубайса

Анатолию Чубайсу, который в настоящее время находится в одной из европейских клиник, окончательно установлен диагноз «синдром Гийена — Барре». Об этом в своем Telegram-канале написала телеведущая Ксения Собчак.

«Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова (супруга Чубайса — прим. ред.)», — написала Собчак.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что у Чубайса было подозрение на коронавирус, однако, по словам Собчак, он переболел им еще два года назад, а последнюю прививку сделал полгода назад. В своем тг-канале телеведущая также опубликовала фото Чубайса из больничной палаты.

Справка: синдром Гийена — Барре — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Заболевание может вызывать дыхательную недостаточность, повреждение сердечно-сосудистой системы, частичный отказ двигательной системы.